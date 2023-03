Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, ist am Samstag, 1. April, die europaweit bekannte Jazz- und Gospelsängerin Deborah Woodson zu Gast in Bad Kissingen. Ab 19:30 Uhr jammt sie gemeinsam mit ihren Gospelmates und den KisSingers einen stimmungsvollen Gospelabend. Dabei wird die Erlöskirche von Tönen bekannter Traditionals und Gospels erfüllt, die das Publikum mitreißen und so in die Performance einbinden sollen. Die KisSingers unter Leitung von Musikdirektor Jörg Wöltche zeigen an diesem Abend ihr Können und bringen dabei ein Feuerwerk voller Emotionen auf die Bühne im Altarraum.

Die Gospelstimme und ihr Ensemble

Die US-Amerikanerin Deborah Woodson gehört zu den Größten ihres Fachs. Die charismatische Gospeldiva startete nach dem Musikstudium ihre Karriere in Broadway-Musicals und sang mit Stars wie Liza Minelli, Bette Middler und Gloria Gaynor. Den deutschen Fernsehzuschauer*innen ist die stimmgewaltige Sängerin auch als Gesangs-Coach bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Außerdem wirkte sie bei den „Gospel-Awards“ als Jurorin mit. In ihrer erfolgreichen Vergangenheit begleitete die Künstlerin europaweit viele Auftritte von Jennifer Rush, Gloria Gaynor, den Weather Girls und den Scorpions. In ihrer Walheimat Köln ist sie zudem eine gefragte Sängerin der hiesigen Musikszene. Sie stand beispielsweise mit den Bläck Fööss und Brinks auf den großen regionalen Bühnen.

„Black & White Gospel” ist eine Konzertkonzeption, die engagierte lokale Sänger*innen im Gospelchor mit den Profis aus der Musikbranche zusammenbringt. So entsteht rund um die Inspiration des Gospels eine Mixtur aus lokal bekannten und beliebten Stimmen und des originalen amerikanischen Sounds professioneller Darbietung.

Höhepunkte des Konzerts werden die gemeinsam vorgetragenen Songs wie „Oh happy day“ und die Performance weiterer bekannte Hits sein. Das Besondere ist, dass hier nicht ein Ensemble gemeinsam eine Tournee bestreitet, sondern dass an jedem Ort ein neuer lokaler Gospelchor involviert ist – eine Herausforderung ohne lange gemeinsame Vorbereitung.

In Bad Kissingen zeigt sich diese lokale Komponente im Auftritt der KisSingers, die gemeinsam mit Woodson und den Gospelmates die Bühne jammen. Zuschauer*innen können sich auf dieses Live-Erlebnis freuen.

Die Musiker*innen um Deborah Woodson sind sorgfältig ausgewählt. Sie haben ihre Qualität bei dem größten Gospel-Wettbewerb Deutschlands (Gospel Award) unter Beweis stellen müssen.

Alle Künstler*innen zeichnen sich durch ihr musikalisches Talent und jahrelange Erfahrung aus. Und alle sind in der Lage, den Funken der Begeisterung überspringen zu lassen.

Eintrittskarten sind bei Modehaus Ludewig in der Brunnengasse 1 sowie im Evang. Pfarramt in der Von-Hessing-Str. 4 Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 11 Uhr erhältlich.