Unter den Augen von Oberbürgermeister Dirk Vogel durften die Nachwuchsspieler Carsten und Linda die neue Ballwand des Tennisclubs offiziell eröffnen.

Großen Anteil an der Verwirklichung dieses Projekts hat Otmar Niedoba, welcher nicht nur Eigenkapital zur Verfügung stellte, sondern auch maßgeblich an der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen beteiligt war. Ebenfalls zu Dank verpflichtet ist der Verein der Schäfer GmbH, Josef Meder und der Familie Wittek, welche allesamt die Arbeiten an der Ballwand tatkräftig unterstützten.

Bei dieser Gelegenheit konnten die Verantwortlichen des Vereins den OB auch über die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit des TC RW informieren. Erfreut nahm Vogel zur Kenntnis, dass die Sommersaison für die Kinder und Jugendlichen des TC RW Bad Kissingen sehr erfolgreich war. Meistertitel in der U10, U12 und U14 konnten am Ende der Saison gefeiert werden. Lediglich die Herren 40 Mannschaft konnte ihnen das gleichtun - dies allerdings zum vierten Mal in Folge. Die exzellente Kinder -und Jugendarbeit der Trainer trägt also Früchte und so blicken Jugendwart und Sportwart voller Vorfreude auf die Saison 2021. red