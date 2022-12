Ebba-Karina Sander habe Ayurveda vor vielen Jahren als Patientin kennengelernt, wie die Stadtwerke Bad Kissingen berichten. Während einer schweren Erkrankung war sie dem indischen Arzt und weltweit hochangesehenen Ayurveda-Experten Dr. Jobin Madukkakuzhy vorgestellt worden.

Eine Begegnung, die sich nicht nur auf ihre Gesundheit positiv ausgewirkt hat. Denn heute sind Sander und Dr. Jobin Geschäftspartner. Doch zunächst stand die eigene Genesung im Mittelpunkt. Einer schnell erfolgten Krebsoperation folgte eine fünfjährige Therapie mit Medikamenten und Bestrahlungen. Allerdings – auf ausdrücklichen eigenen Wunsch – ohne Chemotherapie. Stattdessen unterzog sie Ebba-Karina Sander einer ersten fünfwöchigen Therapie im indischen Ayurveda-Zentrum von Dr. Jobi. Die Behandlung wiederholt sich seitdem jedes Jahr. Mit Erfolg, denn seitdem gilt sie als geheilt.

Ebba-Karina Sander ist es wichtig zu betonen, dass es keinen Widerspruch zwischen indischer Heilkunst und westlicher Schulmedizin gibt: „Vor allem in der Notfallmedizin und bei akuten Krankheiten gibt es in Deutschland ein hervorragendes System. Unsere medizinische Versorgung ist auf diesen Gebieten vorbildlich.“ Allerdings vermisst Sander wirksame Ansätze bei chronischen Krankheiten, in der Schmerztherapie und bei der Gesundheitsvorsorge.

Dass Ayurveda gerade dabei hilfreich angewendet werden kann, ist international bekannt. Die Lehren und Anwendungen sind daher längst auch von der WHO als Heilverfahren anerkannt. Und auch die Geschäftsführerin der Bad Kissinger Ayurveda-Klinik weiß, wovon sie spricht. Sie hat einen Masterabschluss in Gesundheitsmanagement und war nach mehren Stationen in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen über viele Jahre Geschäftsführerin der Kreisklinik in Bad Neustadt. Kaum verwunderlich, dass aus der eigenen Heilungsgeschichte schon bald die Idee einer eigenen Ayurveda-Klinik in Deutschland entstand.

Gemeinsam mit Dr. Jobin gründete Ebba-Karina Sander 2014 den ersten Standort in Bad Bocklet. 2020 folgte dann mitten im Corona-Lockdown die Eröffnung in Bad Kissingen. Ein erster Stresstest für die nur wenig leistungsfähigen Internetleitungen. Doch grundsätzlich ist Entscheidung für Bad Kissingen gut. „Wir haben hier im Bayerischen Staatsbad eine lange Tradition in der Naturheilkunde. Daher passt unser Angebot ganz hervorragend nach Bad Kissingen.“ Der Erfolg gibt ihr Recht.

Inzwischen beschäftigt das Gesundheitszentrum 32 Mitarbeitende. Unter den 19 Fachkräften aus Indien sind auch vier Ärztinnen und Ärzte. Sie behandeln sowohl stationär als auch ambulant Patientinnen und Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland. „Vor allem bei chronischen Erkrankungen und in der Schmerztherapie erzielen wir große Erfolge. Dabei aktivieren wir auch die Selbstheilungskräfte.“ Heilen und Heilung ist – davon ist Ebba-Karina Sander fest überzeugt - auch eine Frage der inneren Einstellung. „Das Mindset muss stimmen.“ Deshalb sind bisher nur indische Therapeuten in der Klinik beschäftigt. „Die indische Ausbildung und Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert für uns.“

Trotz allen medizinischen Know Hows vor Ort, ist die Bindung zum indischen Stammhaus sehr eng. Der tägliche Zugriff auf den Wissensschatz in Kerala, in Südwest-Indien macht das Angebot in Europa einzigartig. Und dafür braucht es eine schnelle, sichere und stabile Datenleitung. Denn Videotelefonie, der Austausch von hochaufgelösten Bildern und große Mengen sensibler medizinischer Daten brauchen eine moderne Internetleitung. Und da ist Deutschland weiterhin ein echtes Entwicklungsland.

Als die Stadtwerke und KissConnect ihr Konzept vom flächendeckenden Glasfasernetz vorgestellt haben, war Ebba-Karina Sander sofort begeistert. Sie hofft nicht nur auf den sicheren Datenaustausch zwischen Patienten, dem indischen Stammhaus und den Kliniken in Bad Bocklet und Bad Kissingen. „Wir planen schon lange eine gemeinsame Cloud-Lösung. Doch das ist bei den bisherigen Leitungen nicht möglich“, so die Einrichtungsleiterin.

Für die vielen Patienten, für die eine Fahrt nach Bad Kissingen weit und eine Reise nach Indien viel zu weit ist, wäre eine schnelle Internetanbindung eine große Erleichterung. Die Kommunikation via Bildschirm ersetzt zwar keine Therapie vor Ort, kann aber vor allem zwischen den Aufenthalten eine echte Hilfe sein.

Und auch für die Personalgewinnung und die Personalentwicklung wäre das leistungsstarke Netz von großem Vorteil. Der Kontakt zu Familie kann so auch über Kontinente hinweg gehalten werden. Und dass Bildung und Fortbildung auch über den Bildschirm gut funktionieren können, hat sich spätestens seit Corona in Deutschland durchgesetzt.

Weil indische Ayurveda im Bayerischen Bad Kissingen sich ebenso gut ergänzen, wie 5.000 Jahre alte Heilkunst und modernste Glasfasertechnik, unterstützt Geschäftsführerin Sander das Ausbauprojekt von KissConnect. „Unsere Anträge sind bereits ausgefüllt. Ich hoffe, es machen möglichst viele mit. Denn Bad Kissingen braucht das Glasfasernetz.“

Nur noch bis zum 06. Januar bleibt noch Zeit, sich zu einmaligen Konditionen für das Internet der Zukunft zu entscheiden. Die Anträge können bei den Stadtwerken oder im Info-Cube auf dem Tattersall-Parkplatz abgegeben werden. Dort gibt es auch ohne Anmeldung eine kostenlose, fundierte und persönliche Beratung zum eigenen Glasfaseranschluss. Informationen über das Glasfaserprojekt gibt es auch unter www.kissconnect.de oder telefonisch unter der 0800 / 826 826 1.