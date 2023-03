Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Dienstag (14. März 2023) in Bad Kissingen gekommen, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet.

Gegen 15 Uhr wollte ein Kind mit seinem Fahrrad die Kreuzung Ostring / Kapellenstraße in Fahrtrichtung Garitz auf dem Radweg der rechten Seite überqueren. Als der Zehnjährige die Abbiegespur von der Kapellenstraße aus überqueren wollte, kam von rechts ein Auto und fuhr ihn an. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich dabei Prellungen am ganzen Körper zu.

Bad Kissingen: Autofahrer fährt Kind an, gibt Jungen Geld in die Hand und fährt davon

Der Unfallverursacher stieg nach dem Unfall noch aus und sprach das Kind an. Anschließend drückte er dem Jungen einen Geldschein in die Hand und fuhr dann in Richtung Garitz weg. Das weinende Kind fuhr anschließend nach Hause, wo er den Vorfall seiner Mutter berichtete.

Diese erstattete Anzeige bei der Polizei und suchte mit ihrem Sohn einen Arzt auf. Glücklicherweise wurde der Junge nur leicht verletzt und musste nicht stationär behandelt werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um ein graues Auto. Zeug*innen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

