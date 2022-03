Bad Kissingen vor 32 Minuten

Körperverletzung

19-Jähriger tritt Diskobesucher in den Bauch - nach Hausverbot klettert er wieder rein und würgt sein Opfer

In einer Diskothek in Bad Kissingen kam es am Wochenende zu mehreren Körperverletzungen. Einem Besucher wurde ein Zahn angebrochen. Ein weiterer Gast wurde so sehr gewürgt, dass ihm die Luft wegblieb.