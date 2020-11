Um wohl vor ein paar älteren Mädchen den harten Mann zu spielen, pöbelte am Samstag (31. Oktober 2020) ein 13-Jähriger einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Bad Kissingen an. Der 19-Jährige wollte sich das nicht gefallen lassen und suchte den 13-Jährigen später bei dessen Zuhause auf. Das berichtet die Polizei Bad Kissingen in einer Pressemitteilung.

Nach weiteren Provokationen des Jugendlichen reichte es wohl dem 19-Jährigen und er holte zum Faustschlag aus. Er schlug dem 13-Jährigen mehrmals ins Gesicht, sodass dieser noch ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.