In der Nacht von Sonntag (29. Januar 2023) auf Montag (30. Januar 2023) haben Beamte der Polizeiinspektion Bad Brückenau zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in Bad Brückenau festgenommen. Zuvor gingen Mitteilungen darüber ein, dass in der Ludwigstraße randaliert wird und auch schon Scheiben zu Bruch gingen.

Wie Anwohner den Beamten berichteten, hatten die Männer gegen Schaufensterscheiben und Glastüren mehrere Geschäfte getreten. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, wie die Polizeiinspektion am Montag schreibt. Die beiden Männer waren zunächst flüchtig und konnten nach kurzer Fahndung in Zusammenarbeit mit Polizeistreifen aus Bad Kissingen und Bad Neustadt getrennt voneinander im Stadtgebiet von Bad Brückenau ausgemacht und festgenommen werden.