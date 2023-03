Am frühen Mittwochmorgen (8. März 2023) ist es im Landkreis Bad Kissingen auf der Staatsstraße 2289 zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den eine 23-jährige Autofahrerin verwickelt war. Sie war zum Zeitpunkt des Unfalls gerade aus Richtung Wildflecken kommend auf dem Weg nach Bad Brückenau, berichtet die Polizeiinspektion Bad Brückenau.

Auf eisglatter Fahrbahn geriet die junge Frau plötzlich ins Schleudern, ihr Wagen schlitterte über die Fahrbahn, überschlug sich einmal und landete anschließend im Straßengraben.

Frau hatte großes Glück: Glätteunfall bei Bad Brückenau

"Es ist schon großes Glück, dass die Dame nicht verletzt wurde und sich selbst aus dem Autowrack befreien konnte", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Als Ursache des Unfalls gibt die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit an die winterlichen Witterungsverhältnisse an. Aus diesem Grund warnt die Inspektion andere Autofahrer vor dem gleichen Fehler und mahnt zu Vorsicht bei Glatteis. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Vorschaubild: © Jakob Rosen/unsplash.com (Symbolbild)