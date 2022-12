Bad Brückenau vor 56 Minuten

Schaden in vierstelliger Höhe

"Nicht berechenbar": Randalierer wirft mit Blumenkübeln um sich - und rastet vollkommen aus

Am Donnerstag verlor ein Mann in Bad Brückenau die Kontrolle über sich selbst. Erst randalierte er im Treppenhaus, dann ging er Polizisten wüst an. Doch die Beamten hatten bereits ihre Erfahrungen mit dem Mann.