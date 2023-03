Am Freitag (17. März 2023) wurde gegen 23 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Bad Brückenau auf ein parkendes Auto in der Ernst-Putz-Straße in Bad Brückenau aufmerksam, dessen Motor im Stand lief. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollierten, trafen sie seinen 29-jährigen Besitzer an, der in im Inneren des Wagens saß.

Auf die Frage, warum er den Motor laufen ließ, gab der Mann an, dass er im "Warmen" Bier trinken wollte. Im Fahrzeuginneren befanden sich gleich mehrere leere Bierdosen.

Polizei greift zur Sicherheit zu präventiver Maßnahme

Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 29-Jährigen einen Wert von 1,38 Promille.

Da nicht auszuschließen war, dass der 29-Jährige im Anschluss an die Kontrolle mit seinem Fahrzeug doch am Straßenverkehr teilnehmen werde, wurde ihm präventiv die Fahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel für die Dauer seiner Ausnüchterung sichergestellt.

