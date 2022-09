Zu einem Fall von Körperverletzung ist es in der Nacht von Samstag (3. September 2022) auf Sonntag (4. September 2022) in der Buchwaldstraße in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) gekommen, wie die Polizei Bad Brückenau mitteilte. Angeblich haben zwei Personen einen Fußgänger angegriffen. Der genaue Hergang ist allerdings noch unklar.

Gegen ein Uhr ging ein 30-jähriger Mann aus Richtung Stadt kommend zu Fuß die Buchwaldstraße entlang. Nach seiner Schilderung gab er kurz nach dem Radweg einem entgegenkommenden Motorrad ein Handzeichen, weil es ohne Licht unterwegs war.

Bad Brückenau: Unbekannte schlagen auf Fußgänger ein

Daraufhin stiegen Fahrer und Mitfahrer ab und schlugen mit einem Helm auf den Mann ein. Er erlitt Verletzungen im Gesicht, die später ärztlich behandelt werden mussten.

Für die Ermittlungen wären Details zum Geschehen, zum Motorrad oder zu den beiden noch unbekannten Tätern wichtig. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter der Telefonnummer 09741/6060 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz