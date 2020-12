Verstöße gegen Infektionsschutz im Kreis Bad Kissingen: Am ersten Tag des harten Lockdowns am Mittwoch (16.12.2020) musste die Polizei in Bad Brückenau mehrfach wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln eingreifen. Laut Bericht der Polizei Bad Brückenau erwartet fünf Menschen eine Anzeige.

Zunächst mussten die Beamten eine Party in einer Privatwohnung auflösen. Vier Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten hatten sich getroffen, um gemeinsam zu feiern - was momentan jedoch nicht erlaubt ist. Die Feier wurde aufgelöst und alle Anwesenden müssen sich wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Feiern trotz Lockdown: Polizei Bad Brückenau löst Party auf

Später in der Nacht kam es zu einem weiteren Verstoß: Ein 32-Jähriger meldete sich bei der Polizei, da er seinen Wohnungsschlüssel verloren hatte. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann zuvor bei Freunden feiern und nun betrunken war.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und der niedrigen Temperaturen, verbrachte der Mann die restliche Nacht auf der Polizeistation. Da er allerdings seinen Heimweg von der Party seiner Freunde erst nach Beginn der Sperrstunde angetreten hatte, erwartet auch ihn eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Regeln.

Ein Verstoß gegen die Ausgangssperre kann teuer werden: Einen Überblick über die Corona-Bußgelder finden Sie hier.

Symbolfoto: Arno Burgi/dpa