Die Franz-von-Prümmer-Klinik in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) ist in neuen Händen. Mit der Übernahme des Krankenhauses und des zugehörigen medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) durch die Kliniken Bad Bocklet AG bleibe die Versorgung in Bad Brückenau und Umgebung sichergestellt. Das teilt der neue Eigentümer in einer aktuellen Pressemitteilung mit.

Die Kliniken Bad Bocklet AG wird demnach sowohl das Akutkrankenhaus als auch das MVZ mit seinen ambulanten Versorgungsstrukturen rückwirkend zum 1. Januar 2023 übernehmen und als solche weiter betreiben. "Wir wollen die ambulante und akut-stationäre Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Brückenau und der Umgebung weiterhin gewährleisten", wird Alexander Zugsbradl zitiert, der seit August 2018 als Vorstand der Kliniken Bad Bocklet AG tätig ist.

Bad Brückenau: Klinik-Beschäftigte werden übernommen - keine Einschränkungen für Patienten vorgesehen

Am vergangenen Freitag (13. Januar 2023) seien die mehr als 200 Beschäftigten des Bad Brückenauer Krankenhauses bei einer Betriebsversammlung über den Eigentümerwechsel informiert worden, heißt es in der Mitteilung des neuen Klinik-Eigentümers. Für die Beschäftigten ergäben sich durch die Übernahme keine Veränderungen. "Die Arbeitsplätze sind sicher. Es wird keine Entlassungen geben. Alle Mitarbeitenden werden übernommen", versichert Zugsbradl, der die Geschäftsführung des Krankenhauses übernehmen wird.

In der Versorgung der Patienten seien ebenfalls keine Einschränkungen vorgesehen. "Wir wollen das medizinische Angebot der Franz-von-Prümmer-Klinik halten und nach Möglichkeit sogar ausbauen", wird Zugsbradl zitiert.

Die Kliniken Bad Bocklet AG besteht seit 2016 und ist aus der 1972 gegründeten Parksanatorium Bad Bocklet GmbH & Co. KG hervorgegangen. Die Unternehmensgruppe mit der Dachmarke Hescuro betreibt staatlich anerkannte private Rehakliniken an den Standorten Bad Bocklet und Bad Kissingen. In beiden Häusern werden laut Angaben des Klinikbetreibers Patienten aller Rentenversicherungsträger und Krankenkassen behandelt.

Bad Brückenau: Akutklinik für Privatpatienten mit psychischen Erkrankungen eröffnet im Sommer

Die Schwerpunkte liegen in der Klinik Bad Bocklet auf den Bereichen Innere Medizin/Onkologie, Urologie, Geriatrie, Orthopädie und Psychosomatik. In der Klinik Bad Kissingen werden orthopädische Patienten behandelt und therapiert. "Dieses Angebot wird in wenigen Wochen erweitert", kündigt die Kliniken Bad Bocklet AG an. Demnach werde eine geriatrische Abteilung mit 20 Betten den Betrieb aufnehmen. In Bad Brückenau eröffnet die Hescuro-Gruppe zudem im Sommer 2023 mit der Privatklinik Regena eine Akutklinik für Privatpatienten mit psychischen Erkrankungen.

Die Franz-von-Prümmer-Klinik wurde ab Januar 2021 von der Deutschen Regional Klinik GmbH betrieben, die ihren Sitz in Fulda hat. "Wir sind seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem starken, fachkundigen Partner in Unterfranken, der den eingeschlagenen Weg der Franz-von-Prümmer-Klinik auf regionaler Ebene im besten Sinne fortsetzen wird“, wird André Eydt zitiert, der gemeinsam mit Sigurd Gawinski als Geschäftsführer die Geschicke des Akutkrankenhauses und des MVZ verantwortet hat.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Hescuro-Gruppe einen neuen Betreiber für die Klinik und das medizinische Versorgungszentrum gefunden haben, der den Standort für die Region stärken und zukunftsorientiert entwickeln wird", erklärt Gawinski zu der Übernahme in Bad Brückenau. Zu den finanziellen Details des Verkaufs hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

