In Bad Bocklet endete ein eigentlich alltägliches Ausparkmanöver aus der heimischen Garage mit einem Unfall. Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet, entstand dabei ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher wollte am Mittwochmorgen (8. März 2023) gegen 8.45 Uhr aus seiner Garage in der Straße "Am Madenbach" herausfahren. Laut Polizeiangaben rutschte der Mann dabei allerdings vom Bremspedal, sodass er mit seinem Fahrzeug rückwärts aus der Garage "schoss".

Beim Ausparken in Bad Bocklet: Mann überrollt Zaun und überschlägt sich

Dadurch verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge rammte er ein geparktes Fahrzeug und überrollte einen Zaun. Anschließend überschlug sich das Auto sogar und blieb schließlich in einem Garten liegen.

Bei diesem Auspark-Manöver entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der Fahrer selbst kam mit leichten Verletzungen davon.

