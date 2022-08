Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag (22. August 2022) an der B286 in Unterfranken komplett ausgerastet und hat laut Darstellung der Polizei Bad Brückenau versucht, seine eigene Frau mit dem Auto zu überfahren. Nach einem Streit hätte ein Mann seine flüchtende Frau mit dem Auto verfolgt und beinahe angefahren.

Der Streit spielte sich nach Aussage einer Zeugin gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg längs der Bundesstraße B286 zwischen Bad Brückenau (Kreis Bad Kissingen) und Volkers ab.

Bad Brückenau: Wütender Ehemann verfolgt Frau mit Auto - Sprung in den Straßengraben

Das Paar geriet lautstark miteinander in Streit, dabei kam es zu Handgreiflichkeiten. Der 50-Jährige hielt seine Frau fest in einem Griff gefangen, aus dem sich die 46-Jährige befreite und zu Fuß vor ihm flüchtete. Darauf sei ihr wütender Ehemann in ihren Wagen gestiegen und der Frau mit Vollgas hinterhergefahren.

Laut einer Zeugin sprang die Frau gerade noch rechtzeitig in den Straßengraben, bevor der Wagen sie erfasste. Der 50-Jährige konnte von Polizeibeamten noch vor Ort festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weil er bei der Festnahme eine deutliche Alkoholfahne an sich hatte.

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann sein Führerschein entzogen. Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle wurde er wieder auf freien Fuße gesetzt.

