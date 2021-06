Nach den Lockerungen der Bayerischen Staatsregierung vom 5. Juni 2021 öffnet die KissSalis Therme Bad Kissingen am Montag, 14. Juni wieder die Innenbereiche der Thermen-Landschaft sowie den Sauna-Park täglich von 9 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr. Auch der Wellness-Pavillon und die Gastronomie starten dann wieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits am 2. Juni war die KissSalis Therme mit den Außenbereichen gestartet, die bis zur kompletten Thermenöffnung weiterhin besucht werden können.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit den neuen Lockerungen einen großen Schritt in Richtung 'Normalbetrieb' gehen können", freut sich Manfred Zimmer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH als Eigentümerin der KissSalis Therme und ergänzt: "Durch unsere Hygienekonzepte, die sich schon im Vorjahr sehr gut bewährt haben, können wir den Gästen einen sicheren Aufenthalt ermöglichen."

Kleinere Einschränkungen möglich

Man sei zudem durch das aktuelle Open-Air-Angebot gut auf die Wiedereröffnung vorbereitet - "lediglich die konkreten staatlichen Bedingungen für die Wiedereröffnung lassen noch auf sich warten", ergänzt KissSalis-Betriebsleiter Richard Pucher. Aufgrund dieser Vorgaben wird es auch im künftigen Betrieb noch zu kleineren Einschränkungen kommen, "die aber nach unseren Erfahrungen aus dem Vorjahr auch durchaus vertretbar sind", so Pucher.

"Die Wiedereröffnung der ThermenLandschaft sowie des Sauna-Parks ist für uns, unsere Gäste und Partner eine sehr gute Nachricht. Gerade aus touristischer Sicht ist das Angebot der KissSalis Therme ein wichtiges Reisemotiv und wir sind froh, dass unsere Gäste nun wieder ein Angebot wahrnehmen können", äußert sich auch Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, sehr positiv zu den aktuellen Entwicklungen.

"Wir hatten in den letzten Wochen zahlreiche Anfragen von unseren Thermengästen und auch Urlaubern, wann wir wieder öffnen und sind mit den Außenbecken und dem Wohnmobilstellplatz seit 2. Juni den ersten Schritt gegangen", so Pucher. "Der gute Besucherstrom in den ersten Tagen bei strahlendem Sonnenschein hat uns sehr gefreut und lässt uns positiv auf die komplette Öffnung blicken. Dabei habe man auch sehen können, dass das umfassende Schutz- und Hygienekonzept wie im letzten Jahr sehr gut greift und auch die Besucher umsichtig miteinander sind. Das Schutzkonzept der Betreiber muss jetzt nur noch konkret auf die bayerischen Vorgaben angepasst werden. Wie diese im Detail aussehen, z.B. ob oder wie Saunaaufgüsse durchgeführt werden dürfen, wird erst im Laufe der nächsten Tage bekanntgegeben.

"Für die Wassertechnik sind keine zusätzlichen Vorkehrungen nötig, da wir alle gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Wasseraufbereitung und -desinfektion erfüllen und diese durch unsere hohen Hygienestandards oft sogar übertreffen", erklärt Pucher, "Wie im letzten Jahr schon sollte vor dem Besuch die Auslastung auf der Homepage der KissSalis Therme überprüft werden, da die Gästeanzahl limitiert ist. Eine Vorreservierung oder Anmeldung ist aber nicht nötig!"

Derzeit keine Tests erforderlich

Momentan ist auch kein Nachweis oder Test für einen Besuch der KissSalis Therme nötig, da die Inzidenzwerte im Landkreis Bad Kissingen stabil unter 50 liegen. "Sollten die Zahlen wieder über 50 steigen, gilt die GGG-Regel (getestet, geimpft oder genesen)", führt Pucher weiter aus, doch auch hierfür hat die KissSalis Therme schon Vorkehrungen getroffen. "Sollte ein Antigen-Schnelltest benötigt werden, können die Gäste sich kostenlos und bequem auf dem KissSalis Parkplatz bei der zertifizierten Teststelle des DLRG OV Bad Kissingen testen lassen." Deren Testzeiten würden dann erweitert und auf die Öffnungszeiten der KissSalis Therme abgestimmt. Mehr Infos unter www.kisssalis.de.red