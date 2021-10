Die Raiffeisenbank Nüdlingen erhielt eine in Bankenkreisen besonders begehrte Auszeichnung durch die DZ Bank AG. Aufgrund ihres besonderen Engagements bei der Beratung ihrer Kunden im Jahr 2020 darf sich die Bank "Beste FördermittelBank" nennen. Die Würdigung überreichte Steffen Münch, Abteilungsdirektor Investitionsförderung Bayern der DZ Bank AG - pandemiebedingt - erst jetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Instituts.

Fördermittelquote über 40 Prozent

Im vergangenen Jahr stellten die Finanzierungsexperten der Bank-Förderanträge für ihre Kunden. Die Fördermittelquote im Verhältnis zu den Ausleihungen lag bei über 40 Prozent und erreichte damit einen Spitzenwert in der Branche. Anders gesagt: Fast jeder zweite Finanzierungskunden der Bank erhielt Fördermittel, die in deren Finanzierung mit eingebaut wurden. "Das war eine tolle Mannschaftsleistung unserer Mitarbeiter", betonte Vorstand Jürgen Wagenpfahl. "Wir sind besonders stolz, dass wir in diesem Pandemie-Umfeld mit der Vermittlung von Fördermitteln Unternehmen unterstützen konnten und Bauwilligen dabei halfen, ihren Traum von der eigenen Immobilie zu verwirklichen." Auch die Tatsache, dass man als eine kleine, regional tätige Bank in der obersten Liga in Bayern mithalten kann, ist Beweis für die Leistungsfähigkeit und das Können der Mitarbeiter, so Wagenpfahl in der Pressemitteilung weiter.