Im Ortskern tummelten sich neben vielen Nüdlingern beim ersten Scheunen & Kellerfest am Samstag auch Besucher aus den umliegenden Nachbarorten. Trotz der kühleren Wetterverhältnisse war das Interesse enorm und die Stimmung ausgesprochen gelassen. Die Besucher suchten alle Scheunen und Keller auf. Auffallend viele ältere Senioren hatten - warm in Decken gehüllt - ihre Freude daran, mit Nachbarn und Mitbürgern alte Geschichten zu erzählen. Die Möglichkeit, einmal einen anderen Gewölbekeller zu sehen und sich darin gemütlich bei einem netten Gespräch niederzulassen, gefiel besonders.

Bei Kerzenschein und abwechslungsreichen Musikdarbietungen saßen die Besucher in einladend dekorierten Innenhöfen. Der Musikverein " Ü60 aus Haard" spielte an der Kreuzung Hennebergstraße und Schenkgasse. Dort fanden sich Besucher zum spontanen Tanz ein.

Steven, ein Einwohner aus Nüdlingen, ist begeistert: " Es ist herrlich, man hat ja nicht jedes Jahr so ein Fest. Mir gefällt es richtig gut."

Vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken

Es gab in jedem Hof ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, sodass jeder Besucher zufrieden war. Die Bewirtschaftung durch die Vereine verlief einwandfrei und reibungslos.

Im Anschluss dankte der 2. Bürgermeister Edgar Thomas in einem Gespräch den Eigentümern, die sich bereit erklärten, ihre Höfe zu öffnen und den unzähligen Helfern: " Es war wirklich so, wie wir uns das gewünscht hatten. Unter dem Motto ,Jung und Alt, Zusammenhalt' sieht man, dass wir in Nüdlingen zusammenhalten und gemeinsam was bewegen können. Ich werde mich noch persönlich bei allen Mitwirkenden bedanken. Jetzt lassen wir das Ganze mal setzen und dann werden wir uns überlegen, ob es so ein Fest nochmals geben wird." Edgar Thomas wurde bereits schon angesprochen, und es gab nur Lob für dieses Event.

Am 11. Dezember wird es neben weiteren kommenden Kulturveranstaltungen dann das Abschlussfest des Jubiläums geben. Auch hier ist er sicher, dass alle wieder gemeinsam eine unvergessliche Veranstaltung organisieren werden.