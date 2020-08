Aschach: Die Gräfin zeigt den idyllischen Schlosspark

Carola Gräfin von Luxburg nimmt am Sonntag, 30. August interessierte Besucher jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den idyllischen Schlosspark der Museen Schloss Aschach mit.

Bis zu ihrem Lebensende 1968 verbrachte die Gräfin die Sommermonate auf Schloss Aschach. Beim Rundgang durch den Schlosspark, der mit seinem herrlichen Baumbestand angenehmen Schatten garantiert, plaudert sie aus ihrem Leben und gibt einen Einblick in die Geschichte und Gestaltung des Parks. Wie in alten Zeiten verteilt die Gräfin kleine Nettigkeiten an die Besucher.

Die Erlebnisführungen dauern jeweils etwa eine Stunde. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei, lediglich der Museumseintritt ist zu entrichten. Treffpunkt ist die Museumskasse. Eine Anmeldung unter Tel.: 09708/704 188 20 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de ist möglich. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen pro Führung begrenzt.

Für die Führungen gelten die allgemeinen Corona-Regelungen: An Covid-Erkrankte, Kontaktpersonen, Personen aus Risikogebieten, Teilnehmer mit Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss zu anderen Teilnehmern der Führung eingehalten werden.