Aschach: Blau und Weiß auf Stoff gedruckt

Zu einer Entdeckungsreise im Volkskundemuseum laden die Museen Schloss Aschach am Mittwoch, 2. September, von 10 bis 12 Uhr alle Kinder ab sechs Jahren ein. Dabei stehen historische Kleidung und Stoffdruck im Mittelpunkt. Dabei werden viele Fragen besprochen und gemeinsam geklärt: Wie waren die Menschen vor 100 Jahren angezogen? Wie entstand damals Kleidung und wie wurde sie verziert? Anschließend dürfen die Kinder selbst kreativ werden und mit Modeln Stoffe bedrucken. Bitte hierfür ein gewaschenes und gebügeltes Stoffstück, wie Tasche, Beutel oder T-Shirt zum Bedrucken mitbringen. Um eine vorherige Anmeldung, Tel.: 09708/704 188 20 oder per E-Mail: schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de wird gebeten. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl auf acht Kinder begrenzt. Bei hoher Nachfrage wird das Programm noch einmal von 14 bis 16 Uhr angeboten. Es gelten die allgemeinen Corona-Regelungen, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes; Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern; regelmäßiges gründliches Händewaschen; an Covid-Erkrankte, Kontaktpersonen, Personen aus Risikogebieten, Teilnehmer mit Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen.