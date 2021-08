Der Landkreis Bad Kissingen hat seinen Ratgeber für ältere Menschen und deren Angehörige überarbeitet und aktualisiert. Die Broschüre "Älter werden im Landkreis Bad Kissingen" erscheint in neuem Gewand - mit Daumenreiter zur schnelleren Orientierung und zusätzlichen Inhalten wie der Wohnberatung, dem Pflegestützpunkt aber auch den Bereichen Kultur und Mobilität.

Die rund 72 Seiten starke Broschüre erscheint nun schon in seiner fünften Auflage. Auch in den letzten Jahren war die Nachfrage enorm. "Das macht deutlich, wie wichtig eine so kompakte Sammlung an Informationen ist und daher gilt unser Dank allen, die sich am Gelingen der Broschüre beteiligt haben", betont Landrat Thomas Bold gleich zu Beginn. Er freut sich über das frische und moderne Layout und fügt hinzu: "Viele unserer Services haben wir mittlerweile ergänzend zu den gedruckten Angeboten digitalisiert, so dass man in fast jedem Kapitel Hinweise zu digitalen Informationsangeboten und Dokumenten findet. Ebenfalls neu ist das komfortable Daumenregister, das eine schnelle Orientierung innerhalb der Broschüre ermöglicht. Es gibt den Ratgeber auch online mit einer Vorlesefunktion und immer in der aktuellsten Version. Und so wünsche ich uns, dass der Ratgeber vielen Menschen eine gute Hilfe ist."

Von Barrierefreiheit bis Demenz

Entwickelt wurde die erweiterte aktualisierte Ausgabe der Broschüre wie auch die Vorgängerversion durch das Regionalmanagement des Landkreises Bad Kissingen. Der Ratgeber bietet praktische Hilfestellungen und Tipps zu den Themen aktive Freizeitgestaltung sowie Beratungsangebote und Hilfe, weiß die verantwortliche Projektmanagerin "Generationen V-Z", Antje Rink: "Neben zahlreichen Beratungsstellen und Adressen haben wir aber auch ausführliche Hintergründe zu den Themen Barrierefreiheit, Wohnen im Alter sowie Pflege und Demenz recherchiert und aufbereitet. Mit diesen beschreibenden Inhalten richtet sich die Broschüre nicht nur an Menschen, die sich im Rentenalter befinden, sondern auch an Angehörige und im Grunde an alle, die das Thema "Älter werden im Landkreis Bad Kissingen" betrifft." Der Ratgeber ist künftig an der Infotheke des Landratsamts und im Bürgerservice der Rathäuser kostenfrei erhältlich.