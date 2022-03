Coronakonform lauschten die 5. Klässler in zwei Gruppen im größten Saal der Schule dem packenden Vortrag, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Schüler trugen Toga und Tunika, Palla und Stola

Mit zahlreichen Bildern, Beispielen und interaktiven Aktionen wurde der Hintergrund des römischen Reiches und seiner bewegten Geschichte für die Schüler nachvollziehbar erläutert - immer mit Blick auf die Archäologie und die erhaltene lateinische Literatur wie die von Julius Caesar, Plinius oder Vitruv. Die Schüler trugen Toga und Tunika, Palla und Stola oder wurden kurzerhand als Gladiator oder als römischer miles (Soldat) ausgestattet.

Das alte Rom und das heutige Europa

Wie schafften es die Römer von den unspektakulären Anfängen der sieben Dörfer auf sieben Hügeln bis zur antiken Weltmacht? Mit der Vertreibung des letzten Königs gaben sie sich eine neue Staatsform, die Republik, lateinisch res publica. Auch die markanten vier Buchstaben S P Q R - für "Senat und Volk von Rom" lernten die Schülerinnen und Schüler kennen - darunter auch die vier Bindeglieder, die das alte Rom unserem heutigen Europa mit auf den Weg gegeben hat und die im Mittelalter zwischenzeitlich verloren gingen: verbindliche Gesetze, eine Währung, die Tolerierung fremder Religionen (freilich in der späteren Zeit mit der Pflicht der Untertanen, dem Kaiser als Gott zu huldigen) und eine Amtsprache: Latein.

Nebenaspekte wie wirtschaftliche und militärische Fragen wurden spielerisch erklärt und kindgerecht vorgetragen. Dass sich Römer auch in Bayern aufhielten, belegen die Spuren des Limes und seiner Kastelle sowie die im Hinterland gelegenen Städte Augusta Vindelicorum (Augsburg), Cambodunum (Kempten) oder Castra Regina (Regensburg), die auf römische Lager zurückgehen.

Von besonderem Interesse waren die Einblicke in archäologische Zusammenhänge und deren schriftliche Überlieferung: das Beispiel Pompeji fesselte die Zuhörerschaft, das Schicksal des Flottenadmirals Plinius und dessen Bericht vom Vulkanausbruch. Die heute ausgegrabene und erforschte Römerstadt Pompeji wurde abschließend erklärt und mit einer Bildauswahl gezeigt.

Fragerunde

Becker ist bekannt dafür, dass er am Ende seiner Vorträge die Schüler immer herausfordert und mit ihnen zockt: zehn Fragen, deren Antworten im zurückliegenden Vortrag versteckt waren. Klar, dass auch hier wieder Geschichte, Archäologie und Latein im Vordergrund standen. In beiden Fragerunden des Morgens zeigte sich, dass die Zuhörerschaft offenbar "voll auf Sendung" war und jede noch so schwere Frage knackte.