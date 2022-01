Sängerin und Kabarettistin Anna Piechotta stellt am Samstag, 22. Januar, ab 19.30 Uhr, im Bad Kissinger Rossini-Saal ihrem Publikum folgende Fragen: Was macht die heutige Welt mit Ihnen? Sind Sie verängstigt und frustriert? Traumatisiert und wütend? Dann ist es Zeit, sich retten zu lassen!, steht in einer Pressemitteilung des Veranstalters Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH zu lesen.

Zuschauerinnen und Zuschauer begeben sich einen Abend lang in die Hände von Anna Piechotta. Stimmgewaltig kämpft sie für die innere Genese ihrer Gäste, und das ganz ohne Psychopharmaka. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich musikalisch hypnotisieren lassen und zusammen mit Anna Piechotta für eine bessere Welt ohne Rosamunde-Pilcher-Filme beten. Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie wohltuend sich der Buckelwalgesang auf ihre Herzenswärme auswirkt, und lernen an einer triebhaften Ritterliebe, wie einfach es ist, an Geld zu kommen.

Plädoyer für Spinner und Verrückte

Anna Piechotta spielt und singt virtuos für das Seelenheil ihrer Gäste. Jedes Lied ist ein Plädoyer für Spinner und Verrückte: für Britta, für Dieter, für dich und mich, also für uns alle, steht in der Pressemitteilung weiter zu lesen. In nur 90 Minuten lernen die Gäste, sich selbst zu lieben, indem sie über sich selbst lachen. In nur 90 Minuten. Und das Leben ist wieder leicht gelacht.

Eintrittskarten

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/8048 444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.

Corona-Regelungen

Informationen zu den geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen: Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. Personen, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie Genesene mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt ist, können an der Veranstaltung teilnehmen. Zusätzlich benötigen die Besucherinnen und Besucher entweder einen negativen PCR-Test oder einen negativen Schnelltest der offiziellen Testzentren.

Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind von der zusätzlichen Testpflicht befreit. Kinder im Alter bis zwölf Jahre und drei Monaten benötigen keinen Impfnachweis, allerdings einen negativen PCR-Test oder einen negativen Schnelltest der offiziellen Testzentren. Darüber hinaus gelten Kinder bis zwölf Jahre und drei Monate grundsätzlich als getestet, wenn sie einen der folgenden Punkte erfüllen: 1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 2. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, 3. noch nicht eingeschulte Kinder.

Änderungen möglich

Alle Testzentren in Bad Kissingen finden sind unter www.badkissingen.de/testzentren zu finden.

Der Veranstalter bittet um Verständnis, dass Änderungen vorbehalten sind.