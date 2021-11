Groß war die Wiedersehensfreude, lag das letzte derartige Zusammensein doch schon wieder fünf Jahre zurück, heißt es in einer Pressemitteilung von Lothar Brehm.

Organisiert wurde das Treffen von einer kleinen Gruppe von ehemaligen Mitschülern. Man traf sich zunächst am Friedhof Burkardroth an den Gräbern von ehemaligen Schulkameraden. Der Nachmittag in Frauenroth verging dann wie im Flug, denn man hatte sich viel zu erzählen. Ob und wann ein weiteres derartiges Treffen stattfindet, ließ man offen, es ist auf jeden Fall angedacht.

Die weiteste Anreise hatte Hans-Georg Rottenberger aus der Schweiz.