Zügig ging die diesjährige Jahreshauptversammlung des SKK Alle Neun Stralsbach über die Bühne. Neben den einzelnen Berichten stand vor allem das Jubiläumsfest anlässlich des 70-jährigen Bestehens im Mittelpunkt, das am 23. und 24. Juli 2022 an der "Alten Schuel" gefeiert wird.

Festbeginn am 23. Juli wird um 18 Uhr sein, ab 20 Uhr spielt die Gruppe "Father & Son" im Festzelt. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 8.30 Uhr in der St. Oswald Kirche. Ab 10 Uhr startet dann der Festbetrieb mit einem Frühschoppen. Um 10.30 stehen verschiedene Grußworte und Ehrungen auf dem Programm, bevor es um 11.30 Uhr Mittagessen gibt. Bei Kaffee und Kuchen und Abendessen klingen dann die Feierlichkeiten aus, so der Vorsitzende Sebastian Schölzke in seinem Bericht. Er bat alle Vereinsmitglieder, sich sowohl bei Auf- und Abbau als auch an den beiden Festtagen selbst mit einzubringen.

Bereits am Wochenende zuvor findet die Dorfmeisterschaft der Ortsvereine statt, Anmeldungen hierzu sind bis 30. Juni an Sportwart Pascal Schreiner zu richten.

Für den 19. August ist zudem ein Nachmittag auf der Kegelbahn im Rahmen des Ferienprogramms geplant.

Optimistischer Blick nach vorn

Außerdem berichtete Schölzke, dass man seit Jahresbeginn nun auch offiziell Pächter der Kegelbahn im Gasthof "Zum Weißen Rössl" sei. Die ersten Monate seien recht gut angelaufen und man blicke optimistisch nach vorne.

Sportwart Pascal Schreiner blickte in seinem Bericht auf die abgelaufene Spielzeit zurück, die erneut unter Corona und den damit verbundenen Einschränkungen litt. So zogen sich in allen Ligen Mannschaften während der Saison zurück, auch mussten immer wieder Spiele kurzfristig verlegt werden. Die 1. Mannschaft spielte in der Bezirksliga Unterfranken 1 und erreichte mit 8:16 Punkten den 6. Platz. Auf Rang 5 schloss die 2. Mannschaft in der Kreisklasse Nord mit 13:15 Punkten ab. Die 3. Mannschaft belegte in der Kreisklasse B Nord mit 3:11 Punkten ebenfalls Platz 5.

Clubmeister der abgelaufenen Saison wurde Sebastian Schölzke, auf den Plätzen zwei und drei folgten Pascal Schreiner und Torsten Straub.

Im Finale des Willi-Schreiner-Gedächtnispokals konnte sich Pascal Schreiner gegen seinen Bruder Bastian Schreiner mit 3,0 : 1,0 Satzpunkten und einem Gesamtergebnis von 548 : 510 Holz durchsetzen.

Jugendwart Achim Vorndran berichtete über die Saison des SKV Bad Kissingen in der Bezirksliga U18 Nord. Die Mannschaft, die zurzeit ausschließlich aus Spielern des SKK Alle Neun Stralsbach besteht, schloss die Runde mit 7:5 Punkten auf Platz 3 ab.

350 Punktspiele

Bei den Kreismeisterschaften der U18 erreichte Kevin Vorndran Platz 8, Raphael Schlereth wurde 7. Laurel Schlereth glückte mit Rang 5 sogar die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften, wo für ihn letztendlich ein 12. Platz heraussprang.

Kassier Kurt Schreiner konnte für das Jahr 2021 ein positives Ergebnis vermelden. Da die beiden Kassenprüfer Ferdinand Kässner und Jochen Schlereth keinerlei Beanstandungen hatten, wurde der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet.

Am Ende der Versammlung überreichte Sportwart Pascal Schreiner noch eine Urkunde für 350 absolvierte Punktspiele an Vorsitzenden Sebastian Schölzke. red