Diese Überraschung ist gelungen. Schließlich bekommt man nicht alle Tage einen Blumenstrauß von der Geschäftsleitung der Hescuro-Kliniken überreicht. Doch der Blumengruß für Kristin Bohnenschuh hatte einen ganz konkreten Anlass. Die 21-Jährige hat in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen am Standort Bad Bocklet abgeschlossen und die Abschlussprüfungen mit hervorragenden Noten bestanden. Dafür gab es von der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt nun eine Urkunde, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Rund 4.000 junge Männer und Frauen haben an den Abschlussprüfungen der IHK Würzburg-Schweinfurt im Winter und Sommer 2022 teilgenommen. 263 davon haben diese mit besonders hervorragenden Leistungen abgeschlossen, teilt Präsident Klaus D. Mapara in einem Schreiben mit. "Davon belegen 56 Personen in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen den dritten Platz, unter ihnen auch eine Auszubildende Ihres Unternehmens." Heißt: Kristin Bohnenschuh hat die Prüfung zur Kauffrau im Gesundheitswesen als Drittbeste bestanden.

Urkunde in passendem Rahmen überreicht

Vorstand Alexander Zugsbradl, die Kaufmännische Leiterin Dr. Antje Geier und Personalleiterin Darina Kaufmann nahmen dies zum Anlass, die Urkunde im passenden Rahmen zu überreichen.

Die in Althausen beheimatete junge Frau ist nach ihrem Abschluss als Kauffrau im Gesundheitswesen vom Unternehmen übernommen worden und heute in der Patientenverwaltung am Standort Bad Bocklet tätig.