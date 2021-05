Ingrid Erhard war in den vergangenen 25 Jahren als Reinigungskraft für das Rathaus und den Bauhof der Gemeinde Oerlenbach zuständig. Angefangen hat ihr Werdegang bei der Gemeinde Oerlenbach als Urlaubsvertretung. Nachdem ihre Vorgängerin in Ruhestand gegangen ist, hat sie die Reinigung des Rathauses und des Bauhofes der Gemeinde Oerlenbach fest übernommen. Ende April verabschiedete sich Ingrid Erhard in den Ruhestand. Bürgermeister Nico Rogge wünschte ihr im Namen der Gemeinde noch viele frohe und gesunde Jahre in dem neuen Lebensabschnitt.