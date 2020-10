Zum Anbeien sieht das frische Gemse im Korb aus. Das dachte sich Luca wohl auch. Er reit ein Blatt Salat ab und beit gensslich hinein. Danach hilft er seiner Mama den Inhalt des Gemsekorbs in die mitgebrachte Tasche zu packen. Und schon gehts mit seinen Kumpels Will und Theo weiter: Hhner fttern! Der Hof rund um Franzis Bauernladen ist ein echtes Erlebnis. Seit Juli hat Jacqueline Kaprol ihren Gemsekorb abonniert, nachdem sie ein Nachbar darauf gebracht hat. "Ich will Regionales untersttzen und es schmeckt immer lecker". Und man lernt dabei. Einmal sei Spitzkohl im Korb gewesen. Das hatte sie noch nie gemacht. Aber es war so lecker, "dass wir das jetzt richtig oft machen", erzhlt sie whrend sie die kleinen Holzkisten leert, die Menschen mit Behinderung des Dominik-Ring-Eisen-Werks Maria Bildhausen eigens fr die Initiative "So schmeckt die Rhn" gebaut haben.