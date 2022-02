Lust, auf Entdeckungstour durch die Rhön zu gehen? Oder lieber einen Höhenflug ins Abenteuer wagen, vor Sylt gegen den Wind segeln? Cool ist es sicherlich auch, auf Korsika zu campen oder sich gemeinsam mit Gleichaltrigen in Dänemark "Hygge" hinzugeben. Klingt spannend - dann unbedingt im neuen Fahrtenkatalog der Kommunalen Jugendarbeit blättern, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes Der Katalog ist ab sofort erhältlich - sowohl druckfrisch in Papierform als auch digital im Internet.

"Wir haben auch in der aktuellen Ausgabe wieder viel Wert darauf gelegt, das Ferien- und Freizeitprogramm möglichst breit zu fächern und so für jeden Geschmack und jedes Alter entsprechende Aktivitäten anzubieten - ob im In- oder im Ausland", betont Melanie Schäfer, Leiterin der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bad Kissingen der Pressemeldung zufolge. Die Angebote der Kommunalen Jugendarbeit werden ergänzt durch Freizeiten und Fahrten von Vereinen, Jugendverbänden und -einrichtungen. Dabei bekommen auch ernste Themen Raum, sagt Schäfer: "Es war uns wichtig, auch Veranstaltungen der Christian Presl-Stiftung mit aufzunehmen. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Trauerarbeit."

"Den Angeboten im Fahrtenkatalog kommt gerade durch Corona noch einmal eine ganz besondere Bedeutung zu", erklärt Landrat Thomas Bold. "Denn in den vergangenen zwei Jahren hatten die Kinder und Jugendlichen oft nur sehr eingeschränkte soziale Kontakte. Umso wichtiger ist es, dass sie nun wieder Zeit miteinander verbringen, ins Gespräch kommen, Abenteuer erleben, sich sportlich betätigen und vor allem auch Freundschaften knüpfen. Wir freuen uns, dass wir ihnen diese Möglichkeit jetzt wieder bieten können."

Alle packen mit an

Die Freizeiten sind Maßnahmen der Jugendarbeit, pädagogisch orientiert und nicht mit kommerziellen (Jugend-)Reiseangeboten zu vergleichen. "Bei uns gehört es dazu, dass alle Teilnehmenden mitanpacken, Aufgaben übernehmen, die Freizeit mitgestalten und sich beteiligen", so Schäfer. Bei allen Angeboten werden die Kinder und Jugendlichen von erfahrenen, engagierten und pädagogisch geschulten Frauen und Männern betreut. Ihnen dankt Landrat Bold ganz besonders: "All diese Fahrten und Freizeiten können nur stattfinden, weil es in den Jugendverbänden und Vereinen sowie bei der Kommunalen Jugendarbeit junge Menschen gibt, die ehrenamtlich und unentgeltlich aktiv sind."

Der Fahrtenkatalog 2022 wird in den nächsten Tagen an zentralen Stellen wie im Landratsamt ausgelegt und außerdem an alle Interessierten verschickt. Unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst der Landkreis auch Maßnahmen. Sollten die Freizeiten der Kommunalen Jugendarbeit pandemiebedingt nicht stattfinden können, fallen keine Kosten oder Stornogebühren für die angemeldeten Kinder und Jugendlichen an.

Der Fahrtenkatalog wird auch in diesem Jahr ergänzt durch Wissenswertes rund um die Jugendarbeit im Landkreis Bad Kissingen. Darin enthalten sind viele nützliche Informationen beispielsweise zu den Zuschussrichtlinien des Kreisjugendrings, die Kontaktadressen für verschiedene Einrichtungen sowie Antworten zu Fragen des Jugendschutzes.

Seit fast 45 Jahren können sich Kinder, Jugendliche und Eltern im jährlich erscheinenden Fahrtenkatalog über die vielen Ferienangebote von Verbänden und Vereinen im Landkreis Bad Kissingen informieren. Darüber hinaus enthält er die Angebote der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bad Kissingen sowie weiterer anerkannter Träger der Jugendarbeit und Einrichtungen. Alle Angebote im Fahrtenkatalog können unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband genutzt werden. Die Broschüre muss jedes Jahr neu angefordert werden - telefonisch unter 0971/801 70 15 oder per E-Mail unter kommunale.jugendarbeit@kg.de; sie ist zudem online abrufbar unter www.fahrtenkatalog.de.