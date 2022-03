Die Medien-Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten ist jetzt auch in der Stadtbücherei Bad Kissingen möglich. Ein grauer Rückgabekasten steht seit dieser Woche vor dem Haupteingang der Stadtbücherei, heißt es in der Pressemeldung der Stadt.

25 Stunden in der Woche ist das Team der Stadtbücherei demnach für die Leserinnen und Leser da, auch samstags. Leider kommt es trotzdem vor, dass Bibliothekskunden vor der geschlossenen Tür stehen und eigentlich nur Medien zurückgeben möchten. Der neue Rückgabekasten ist immer dann offen, wenn die Stadtbücherei geschlossen hat. "Die Box macht die Rückgabe noch einfacher - wieder eine gute Idee, wie unsere Stadtbücherei ihre Nutzerfreundlichkeit erhöht", freut sich Oberbürgermeister Dirk Vogel laut Pressemeldung, der es sich nicht hat nehmen lassen, den neuen Rückgabekasten genau zu begutachten und gleich zu nutzen. Während der Öffnungszeiten ist der Kasten geschlossen, die Rückgaben sollen weiterhin persönlich an der Service- und Infotheke der Stadtbücherei erfolgen.

Die Leserinnen und Leser können fast alle Arten von Medien - Bücher, Filme, CDs, Zeitschriften etc. - in die Einwurfklappe der Rückgabe-Box legen, beim Schließen der Klappe fallen die Medien dann in den abgefederten Auffangbehälter. Ein Zugriff auf den Inhalt im Rückgabekasten ist nicht möglich - Sicherheit ist gewährleistet. Ausgenommen von der Rückgabe über den Rückgabekasten sind Brettspiele, Tonieboxen sowie große Bildbände.

Die Rückgabe-Box wird von Montag bis Samstag einmal täglich vor der Öffnung der Bücherei geleert, die Medien werden danach sofort - nach der coronabedingten Desinfektion der Cover - zurückgebucht. Angefallene Sondernutzungsgebühren können die Büchereikunden dann beim nächsten Besuch in der Stadtbücherei ausgleichen. Für eine fristgerechte Rückgabe entliehener Medien sind die Benutzer/innen verantwortlich, es gilt weiterhin die Satzung der Stadtbücherei bezüglich der Rückgabefristen und -gebühren. Aus Kapazitätsgründen ist an Feier- und Brückentagen keine Öffnung der Rückgabebox möglich. Für eingeworfene Medien übernimmt die Bibliothek keine Haftung, heißt es weiter.

Neben dem neuen Service der 24-Stunden-Rückgabe ist die Verlängerung der Leihfrist rund um die Uhr bereits schon länger möglich: Leserinnen und Leser mit einem gültigen Büchereiausweis können über den OPAC der Stadtbücherei (www.badkissingen.de/webopac) die Leihfrist entliehener Medien jederzeit einmal verlängern - sofern sie nicht vorbestellt sind. Außerdem besteht die Möglichkeit der telefonischen Verlängerung (0971/807 42 21) sowie per E-Mail (stadtbuecherei@stadt.badkissingen.de). Zu den Öffnungszeiten stehen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei bereit, um Büchereikunden und interessierte Besucherinnen und Besucher zu informieren und ihnen bei der Ausleihe, Rückgabe und individuellen Fragen behilflich zu sein. Eine persönliche, individuelle Betreuung der Leserinnen und Leser bleibe eben doch die beste Art Benutzerservice der Stadtbücherei, heißt es in der Pressemeldung weiter.