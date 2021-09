Am Mittwoch, 8. September, lagen im Landkreis Bad Kissingen neun neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 54 Personen mit dem Virus infiziert, davon werden drei stationär behandelt. Gegenüber dem Vortag sind sechs weitere Personen genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 39,7.

Inzidenz 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten

Das Landratsamt Bad Kissingen gibt bekannt, dass am 8. September laut Veröffentlichung des Robert Koch-Institutes die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 35 überschritten hat. Damit gelten im Landkreis ab Freitag, 10. September, 0 Uhr, die Regelungen der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

So ist ab dem 10. September nur noch asymptomatischen Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind (3G-Regel), der Zutritt unter anderem zu Fitnessstudios, Kinos oder in die Innengastronomie gestattet.

Das gilt auch für Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind (etwa Kosmetik).

Impfbus kommt nach Burkardroth

Der Impfbus steht am Freitag, 10. September, von 15 bis 20 Uhr vor dem Eisenwaren-Geschäft Kaas neben dem Rhöncenter, Burkardroth/Zahlbach sowie am Sonntag, 12. September, von 12 bis 17 Uhr in Münnerstadt auf den Stenayer Platz.

Insgesamt gab es im Landkreis bereits 61 322 Erst- und 61 049 Zweitimpfungen (Der Landkreis hat rund 103 000 Einwohner). Im Impfzentrum gab es 38 407 Erst- und 36 821 Zweitimpfungen, in den Arztpraxen 22 915 Erst- und 24 228 Zweitimpfungen.

Bisher insgesamt 3780 Corona-Fälle

Bisher sind im Landkreis insgesamt 3780 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3622 Personen. 104 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 27 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, heißt es in der Pressemeldung des Landratsamtes.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (22), Hammelburg (18), Bad Brückenau (14).