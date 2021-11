Dies teilt die Stadtverwaltung in mehreren Pressemitteilungen mit.

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt Kleinbrach, den das Staatliche Bauamt durchführt, muss beispielsweise ab Montag kurzfristig eine Ampelregelung erfolgen. Hier werden spezielle Bordsteine eingebaut, die für den Einsatz an Bushaltestellen von Niederflurbussen entwickelt wurden.

Neben dem Rückbau der bestehenden Busbucht und der beidseitigen Herstellung einer für den Buseinstieg barrierefreien Bordsteinkante mit sogenannten Buskapsteinen wird auch eine barrierefreie Querungshilfe geschaffen sowie der bestehende Geh- und Radweg bis an die Kleinbracher Straße verlängert.

Halbseitige Sperrung

Dafür ist eine halbseitige Sperrung der St22 92 mit Lichtsignalanlage aus Gründen der Arbeitssicherheit ab dem 22. November bis voraussichtlich 10. Dezember erforderlich, so die Pressemitteilung. Weiterhin wird die Kleinbracher Straße zwischen den Haunummern 33 und 35 für den in Richtung Großenbrach fahrenden Verkehr gesperrt. Ein Einbiegen auf die Staatsstraße ist somit nur noch kurz vor der Saalebrücke in Richtung Hausen möglich.

Die Radwegeverbindung wird während der Bauzeit aufrechterhalten. Eine Ersatzhaltestelle wird eingerichtet.

Die Kosten von etwa 75 000 Euro werden geteilt. Etwa die Hälfte bezahlt das Staatliche Bauamt Schweinfurt als Baulastträger der Fahrbahn, die andere Hälfte die Stadt Bad Kissingen als Baulastträger der Bushaltestellen und Gehwege.

Eine weitere Baustelle wird es in der Arnshäuser Straße geben. Nach Fertigstellung der Neugestaltung der Einfahrt zur Bäckerei Schmitt im Gewerbegebiet Arnshausen/Reiterswiesen folgt nächste Woche die Asphaltierung im angrenzenden Straßenbereich. Im Zeitraum vom 22. November bis zum 3. Dezember 2021 wird darum vor der Firmeneinfahrt zur Bäckerei Schmitt und an einigen weiteren Teilbereichen der Arnshäuser Straße zwischen Arnshausen und Reiterswiesen die Asphaltfahrbahn erneuert. Hierfür wird erst die schadhafte Deckschicht abgefräst und der Bereich dann im Anschluss neu asphaltiert.

Kurzzeitige Ampelregelung

Die Stadt Bad Kissingen versucht die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten und wird deshalb den Verkehr durch eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeileiten.

In der Zeit vom 22. November bis voraussichtlich 17. Dezember werden außerdem für dieses Jahr die letzten Baumaßnahmen im Zuge der Schachtdeckelsanierung durchgeführt. Die Arbeiten beginnen in Garitz in den Straßen Seehofstraße, Unterer Steinberg und Oberer Steinberg. Im Anschluss daran, voraussichtlich ab dem 6. Dezember, werden die Arbeiten in Reiterswiesen in der Föhrenstraße und im Burgblick fortgesetzt. Danach wird in der Kapellenstraße sowie der Schützenstraße jeweils noch ein Schachtdeckel saniert.

In den genannten Bereichen kann es während der Arbeiten zur Erneuerung der Schachtdeckel zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadt Bad Kissingen ist bemüht, die Beschränkungen so gering wie möglich zu halten und bedankt sich bei allen Betroffenen für ihr Verständnis.

120 Deckel sind geschafft

In den Jahren 2020 und 2021 wurden bislang rund 120 Schachtdeckel in Bad Kissingen erneuert. Für die Jahre 2022 und 2023 sind weiter umfangreiche Sanierungsarbeiten an den verbleibenden Schachtdeckeln im gesamten Stadtgebiet geplant, teilt die Stadt mit.red