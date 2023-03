Zu einem Unfall mit einem Verletzten kam es am Sonntagabend (12. März 2023) auf der A7. Als ein 27-Jähriger in Richtung Füssen und Reutte fuhr, verlor er in der Nähe von Schondra die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links in die Mittelleitplanke ab.

Von dort prallte er zurück auf die Fahrbahn, kollidierte mit der rechten Außenschutzplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Laut Polizeiinspektion Schweinfurt-Werneck war der Mann zu schnell unterwegs.

Zu hohe Geschwindigkeit: Mann verursacht Unfall auf A7

Während die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, kümmerte sich der Rettungsdienst um den verletzten Fahrer und brachte ihn vorsorglich in das nächstgelegene Krankenhaus.

Auch die Feuerwehr musste anrücken: Mit 18 Einsatzkräften war die Freiwillige Feuerwehr Schondra vor Ort und sperrte während der Bergung des Wagens die rechte Fahrbahn ab.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild