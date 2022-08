Das Zeltlager fand heuer wieder auf dem landkreiseigenen Jugendzeltplatz am Totnansberg bei Burkardroth statt. Organisator war die Malteserjugend Thundorf. Wie jedes Jahr in den Schulferien sorgten die Malteser so wieder für eine Woche "Abenteuer pur". 23 Gruppenleiter und ehrenamtliche Helfer standen hierfür zur Verfügung. Fünf Tage gaben unter dem Motto ,,Endlich wieder Zeltlager, die Party kann beginnen" mit Spiel, Spaß und Lagerfeeling den Ferien noch einmal ein Highlight.

Viel vorbereiten

Bevor es losging,hatten die Gruppenleiter und ehrenamtliche Helfer bereits viele Stunden Arbeit hinter sich. Nicht nur die Organisation und Planung des Ablaufs sowie der Einkauf nahmen viel Zeit in Anspruch, sondern auch die Vorbereitungen auf dem Zeltplatz. Es mussten Zelte für die Übernachtung, für die Workshops und ein großes Essenszelt aufgebaut werden. Dazu kamen Feldbetten und auch der Strom musste gelegt werden.

Experimenten-Workshop

Nach der Ankunft wurden die Zelte bezogen. Beim "Kennenlernen" wurde die erste Scheu überwunden und auch schon neue Freundschaften geknüpft. Wie in den vergangenen Jahren gab es ein buntes Workshop-Programm für die gesamte Woche. Zudem konnten die Kids heuer einiges über die Himmelsrichtungen erfahren. Walter Saal machte einen Experimenten-Workshop inklusive einer Schatzsuche.

Eine große Unterstützung erfuhren die Organisatoren wieder durch das Küchenteam. Winfried Gessner, Walter Saal, Ewald Gessner und Peter Göbel kümmerten sich um das leibliche Wohl.

Mittelalterreise und Gruselfaktor

In Ostheim vor der Rhön ging der Nachwuchs auf Mittelalter-Reise. Im Schwimmbad durften sich alle am Dienstag abkühlen und hatten jede Menge Spaß mit den Wasserrutschen. Spaß, Spiel und auch manche blaue Flecken erlebten der ein oder andere am Mittwoch im Erlebnispark Steinau an der Straße. Am Abend gab es noch eine Nachtwanderung mit etwas Gruselfaktor.

Martin Heusinger, Vorsitzender der Malteser, ist es sehr wichtig, ein Dankeschön auszusprechen. Danke an alle, die vor, während und nach dem Hüttenlager ehrenamtlich aktiv sind und waren. Ohne die Gruppenleiter, ehrenamtliche Helfer, die sich extra Urlaub nehmen und viel Zeit und Engagement "an den Tag legen" wäre so eine Woche nicht möglich.