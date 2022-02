Die Vorschulkinder der Kita Burkardroth haben in den vergangenen Wochen die Katholische Öffentliche Bücherei kennen gelernt. Zweimal besuchten die Mondkinder die Bücherei im Pfarrheim am Marktplatz, wo sie von zwei ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterinnen empfangen wurden und viel Neues über die Bücherei erfuhren, teilt das Büchereiteam in einer Pressemeldung mit.

Die Kinder erlebten die Vielfalt der Bücherei und staunten darüber, dass eine Bücherei mehr zu bieten hat als nur Bücher. Besonders die Toniebox (Audioplayer für Hörbücher und Lieder für Kinder), die dazugehörigen Tonies sowie die Spiele begeisterten die Kinder sehr.

Urkunden feierlich überreicht

Sie befassten sich mit dem Unterschied zwischen Ausleihen und Kaufen und konnten das Ausleihen dann auch gleich selbst vor Ort ausprobieren.

In einer kleinen Feierstunde bekamen die Vorschulkinder jetzt die Büchereifuchsurkunde im Kindergarten überreicht. Die Urkunde bestätigt den Kindern, dass sie sich in der Bücherei sehr gut auskennen und wissen, wie man sich in einer Bücherei verhält.

Bis Schuljahresende werden die neuen Büchereiexperten nun einmal im Monat im Rahmen des Kindergartens die Bücherei besuchen und können dann nach Lust und Laune Bücher ausleihen, teilt die Bücherei weiter mit. red