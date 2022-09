. Zusehen ist die Ausstellung "Tamar - Bad Kissingen | Perspektiven" dort bis Freitag, 28. Oktober.

Die Ausstellung zeigt Kontraste: Hier der Landkreis Bad Kissingen mit über 103.000 Einwohnern, die in 26 Kommunen auf insgesamt rund 1.140 Qua-dratkilometern leben. Dort der Landkreis Tamar: etwa 1.400 Einwohner, verteilt in fünf Kommunen auf einer Fläche von 1.650 Quadratkilometern. Auch die landschaftlichen Kontraste sind groß. Im Landkreis Bad Kissingen bewaldete Täler, die von fruchtbaren Äckern und kleinen Bächen durchzogen werden, im Hintergrund umrahmt von den Bergen der südlichen Hochrhön. In Tamar karge Gebirgszüge inmitten einer scheinbar unendlichen Wüstenlandschaft, eine leere Wasserfläche, über der ein Schleier aus Dunst liegt. So unterschiedlich beide Regionen auf den ersten Blick sein mögen, es finden sich auch immer wieder überraschende Gemeinsamkeiten.

Welche das sind, verrät eine Bannerausstellung samt Begleitbroschüre, die der Landkreis anlässlich des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums zusammengestellt hat. Dabei geben die Fotografien unter anderem Antworten auf die Fragen, welche Besonderheiten es in den jeweiligen Regionen gibt und inwiefern sich diese überhaupt vergleichen oder in Beziehung zueinander setzen lassen?

Die Ausstellung besteht aus acht doppelseitig bedruckten Bannern und verbildlicht anhand verschiedener Bildpaare Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Regionen. In beiden Regionen gibt es UNESCO-Welterbestätten gibt und Weltrekorde.

Dank gegenseitiger Besuche bestehe die Partnerschaft nicht nur auf dem Papier, betont Landrat Thomas Bold. "Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass wir mit dieser Ausstellung durch die Bildpaare Einblicke in Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Regionen geben können." Die Koordination der Ausstellung übernahm das Projektmanagement Kultur des Landkreises Bad Kissingen.

Die Ausstellung ist zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes zugänglich. Der Eintritt ist frei. Online: kultur-kg.de/mazeltov.