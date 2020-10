Vor 25 Jahren ist Bianca Mende in den Dienst der Sparkasse Bad Kissingen eingetreten. Nach erfolgreicher Ausbildung zur Bankkauffrau war sie einige Jahre als Servicemitarbeiterin und Privatkundenberaterin in den Geschäftsstellen Bad Kissingen, Sinnberg, Euerdorf und Hammelburg eingesetzt, wie es in einer Mitteilung der Sparkasse an die Presse heißt. Ihre Bereitschaft zur Weiterbildung habe sie mit dem erfolgreichen Abschluss zur Sparkassenfachwirtin gezeigt. Darüber hinaus sei sie Geschäftsstellenleiterin in der Geschäftsstelle Euerdorf gewesen

.

Bis heute gehöre sie dem Team in Euerdorf an. Hier stehe sie den Kunden mit ihrer langjährigen praktischen Erfahrung als verlässliche Kundenberaterin zur Verfügung und werde aufgrund ihrer Kompetenz und Offenheit von Kunden und Kollegen sehr geschätzt.

In einer Feierstunde bedankten sich der Vorstandsvorsitzende Roland Friedrich und der Geschäftsstellenleiter Matthias Warmuth bei der Jubilarin für ihre Treue und das in der Zeit der Betriebszugehörigkeit geleistete Engagement.