Zur Feier des Weltfrauentags veranstaltete die Bäckerei Peter Schmitt gleich eine ganze Womens Week, die dem Frauenhaus für die Region Main-Rhön in Schweinfurt zugute kam , heißt es in einer Pressemitteilung der Bäckerei.

Während dieser Woche wurden Womens Week Amerikaner verkauft, von denen jeweils 25 Cent im Spendentopf landeten. Insgesamt verkaufte die "Grüne Bande" 4527 Amerikaner, was einer Spendensumme von 1131,75 Euro entsprach. Diese Summe rundete Geschäftsführer Johannes Schmitt auf 1250 Euro auf und übergab die Spende nun in symbolischer, essbarer Form ans Frauenhaus in Schweinfurt.

In den letzten fünf Jahren konnte das Frauenhaus durchschnittlich jährlich 48 gewaltbetroffenen Frauen mit ebenso vielen Kindern im Jahr Schutz und Unterstützung bieten. Dort werden sie in ein Leben ohne Gewalt begleitet und können so lange bleiben, wie es ihre persönliche Situation erfordert.

Der Verein Frauen helfen Frauen e.V. wendet jedes Jahr für das Frauenhaus und die Fachberatungsstelle bei häuslicher und sexualisierter Gewalt unabhängig von staatlicher und kommunaler Förderung einen hohen Eigenanteil auf, um die Beratung und Betreuung der von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder aufrecht zu erhalten, so die Mitteilung weiter.

Fahrräder, Küchen und Fitnessraum

Mit der Spendensumme der Bäckerei Peter Schmitt werden verschiedene Projekte unterstützt. So werden aktuell Fahrräder für die Kinder angeschafft, die Wohnungen werden mit neuen Küchen ausgestattet, und es soll ein Fitnessraum entstehen. "Manche Frauen haben so schlimme Dinge erlebt, dass es ihnen schwerfällt, vor die Tür zu gehen. Deshalb möchten wir ihnen im Haus verschiedene Möglichkeiten bieten", erklärt Sarah Schmitt vom Frauenhaus Schweinfurt.

Während der Womens Week vom 7. bis 13. März war es der Bäckerei Peter Schmitt ein Anliegen, auf den Weltfrauentag aufmerksam zu machen. Johannes Schmitt dazu: "Bei der 'Grünen Bande 'ist es für uns selbstverständlich, dass Frauen und Männer in derselben Position auch dasselbe Geld verdienen." Die Regel ist das in Deutschland und der Welt aber immer noch nicht.