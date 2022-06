Eine spannende Aktion: Kinder bauen eine komplette, einsatzfähige Orgel und entdecken spielerisch die Funktionsweise dieses Instruments. Eine ganz neue Herangehensweise an ein klassisches Musikinstrument, die die Kinder aktiv mit einbindet. Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche stellte den vom evangelischen Dekanatsbezirk Schweinfurt angeschafften Bausatz in der Bad Kissinger Erlöserkirche vor, heißt es in einer Pressemitteilung des Dekantas Schweinfurt.

Die Bad Kissinger Gospelkids setzten die Orgel zusammen und begleiteten die Einweihung durch Dekan Oliver Bruckmann mit ihrem Gesang.

Handarbeit am Blasebalg

Al:legrO heißt das Instrument der Orgelbaufirma Jäger und Brommer - in der klassischen musikalischen Tempobezeichnung für "schnell, munter" steckt, rückwärts gelesen, die "Orgel" schon drin.

"Der schnelle Orgelbausatz", so der passende Untertitel, wurde speziell für Kinder im Schulalter entwickelt. Aus über 100 Einzelteilen entsteht in etwa einer Stunde eine voll funktionsfähige Orgel, deren Blasebalg von Hand betätigt werden muss. Ein spannendes Angebot für Kinder und Jugendliche, die aktiv das Instrument kennen lernen.

Gleichzeitig ist der Bausatz auch eine Möglichkeit für Kirchengemeinden im ganzen Dekanat, bei besonderen Veranstaltungen eine kleine Orgel zur Verfügung zu haben und selbst mit Kindern die Funktionsweise zu erforschen und zu entdecken.

Immer wieder sonntags um 11 Uhr - und zwar am 5. und 19. Juni, am 18. September sowie am 2. und 16. Oktober - gibt es in der nächsten Zeit einen Orgelbaukurs mit Emporenkonzert in der Bad Kissinger Erlöserkirche. Dort können Familien oder auch als Einzelner mit anderen die Orgel erkunden und zusammenbauen. Termine und weitere Informationen gibt es unter www.erloeserkirche.info.

Für eine Anmeldung zum Orgelbaukurs (maximal mit 15 Personen) oder zur Ausleihe wenden sich Interessierte an Jörg Wöltche joerg@woeltche.de oder an das Evangelische Pfarramt Bad Kissingen, Tel. 0971/ 2747.

Unter www.orgelbausatz.de sind weitere Informationen des Herstellers zu finden. Ein Video von der Einweihung gibt es auf Youtube: https://youtu.be/jhUCvYkHLgA