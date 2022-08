Am Samstagabend kurz vor 21.00 Uhr war ein 51-jähriger Fahrradfahrer auf der Kreisstraße AB5 zwischen Heigenbrücken und Weibersbrunn (Kreis Aschaffenburg) unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein derzeit noch unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren den linken Arm des Radlers, sodass dieser von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Er wurde mit Frakturen in eine Klinik eingeliefert, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Die ermittelnden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten vor Ort Fahrzeugteile des Außenspiegels sicherstellen und führen mit Nachdruck Ermittlungen zur Identifizierung des Pkws und dessen Fahrers.

Wer Zeuge des Unfalls wurde oder Hinweise auf den verursachenden Pkw und/oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Kzenon/Adobe Stock