Ein Samojede ist ein auffälliger Hund. Jetzt sucht die Polizei in Unterfranken nach so einem Hund. Er soll sich in einem Dackel festgebissen und dann eine Frau und einen Mann angegriffen haben. Die Fellfarbe des Hundes ist nicht bekannt. Foto: Nikol Koppová/pixabay.com (Symbolbild)