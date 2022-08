Aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes an einem Auto "sind wir aktuell mit mehreren Streifen in der Kettererstraße in Aschaffenburg im Einsatz", berichtet die Polizei Unterfranken am Mittwoch (24. August) um 11.55 Uhr. Zur Unterstützung sind aktuell Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes auf dem Weg nach Unterfranken.

Der Bereich um das Auto wurde aus Sicherheitsgründen großräumig abgesperrt. Aktuell (Stand 12 Uhr) seien "die Spezialkräfte noch auf dem Weg zum Fahrzeug", so Polizeisprecher Hümmer von der Polizei Unterfranken, sie "kommen direkt aus München".

Dies ist eine Erstmeldung.

