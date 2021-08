Untermain aktualisiert vor 44 Minuten

Betrugsmasche

Fränkische Polizei warnt: Aktuell falsche Inkasso-Schreiben im Umlauf

Die Polizei in Unterfranken warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die in den vergangenen Wochen in der Region häufig gemeldet wurde. Dabei erhielten einige Menschen Briefe von vermeintlichen Inkasso-Unternehmen.