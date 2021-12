Am Freitagabend, 10. Dezember 2021, kam es gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei Weibersbrunn auf der Kreisstraße AB5 bei dem Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst alle Hände voll zu tun hatten. Das teilte die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit.

Eine 41-jährige Autofahrerin war auf der Kreisstraße aus Rothenbuch in Richtung Weibersbrunn unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve geriet sie wegen der leicht schneebedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit in Kombination mit nicht montierten Winterreifen verursacht worden war.

Kleines Kind erleidet Kieferbruch

Die beiden Personen am Steuer der Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 4-jähriges Kind im Fahrzeug der 41-Jährigen wurde schwer verletzt. Das Kind erlitt einen Kieferbruch, ein gebrochenes Schienbein und ein Schädel-Hirn-Trauma.

Alle drei Beteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße AB5 durch die Feuerwehren aus Rothenbuch und Weibersbrunn für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.