Rohrbrunn/Marktheidenfeld aktualisiert vor 1 Stunde

Unfall

Auto fährt auf Lkw und geht in Flammen auf: Fahrer stirbt auf A3 - Identität noch unklar

Auf der A3 ist am Dienstag ein Auto nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Flammen aufgegangen. Der Autofahrer kam bei dem Unfall ums Leben. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden.