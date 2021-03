Schwerer Unfall auf der A3 in Unterfranken: Auf der A3 hat sich am Dienstagvormittag (16.03.2021) gegen 10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren an dem Unfall ein Auto und ein Lkw beteiligt.

Der Unfall ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Süden (Würzburg, Nürnberg) zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld. Laut ersten Informationen stand ein Lastwagen auf dem Standstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Auto in den stehenden Lastwagen. Dieses ging sofort in Flammen auf.

Auto geht auf A3 nach Unfall in Flammen auf - Autobahn gesperrt

Die Autobahn musste laut Polizei in beide Richtungen voll gesperrt werden. Aktuell (Stand 11.40 Uhr) ist die Autobahn in Richtung Süden wegen der Bergungsarbeiten noch voll gesperrt. Autofahrer können über die U83 und U85 ausweichen.