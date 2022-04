Ein 61-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag (05.04.2022) gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Mühlweg in Richtung Alzenau. Laut Polizei, hatte der 61-Jährige einen Anhänger an seinem Auto befestigt, auf dem sich ein Jetski befand.

Aufgrund eines technischen Defekts löste sich die Anhängerkupplung vom Auto. Der Anhänger rollte in Richtung Gehweg und der Jetski wurde auf ein parkendes Auto geschleudert, das in einer Hofeinfahrt stand.

Jetski auf parkendes Auto geschleudert: 8000 Euro Schaden entstanden

Neben den Schäden an beiden Fahrzeugen wurde auch der Holzzaun des Anwesens beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Herbert Aust/pixabay.com