Aschaffenburg vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

"Trümmerteile auf 150 Meter verteilt": Zehn Kilometer Stau und vier Verletzte nach Unfall auf A3

Ein geplatzter Reifen sorgte am frühen Dienstagmorgen, dem 18. Oktober 2022, für einen Unfall auf der A3: Der Fahrer eines Pkw verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen Lkw. Die Autobahn musste zwei Stunden lang gesperrt werden, weil die Trümmerteile so weit verstreut waren.