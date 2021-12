Nach einem Sturz bei Dacharbeiten ist in Unterfranken ein Mann ums Leben gekommen.

Wenige Stunden nach dem Unfall in Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg sei er am Samstagnachmittag (11. Dezember 2021) im Krankenhaus aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wie es genau zu dem tödlichen Sturz vom Dach kam, sei aktuell aber noch unklar.

