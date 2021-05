Teilsperrung der Anschlussstelle Aschaffenburg: Fahrbahninstandsetzungsarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Aschaffenburg erfordern seit Pfingsten die Sperrung von einzelnen Fahrbeziehungen in mehreren Bauabschnitten.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung erklärt, werden von Montag, den 31.Mai 2021, ab 9 Uhr, bis Freitag, den 04.Juni 2021 Arbeiten am zweiten von drei Bauabschnitten an der Anschlussstelle Aschaffenburg getätigt.

Von Parallelfahrbahn der A3: Verbindungsrampe auf die B8 Richtung Aschaffenburg gesperrt

An der Anschlussstelle muss die Verbindungsrampe von der Parallelfahrbahn der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg auf die B8 in Richtung Aschaffenburg gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer, welche in Fahrtrichtung Nürnberg die Ausfahrt der Anschlussstelle Aschaffenburg auf die B8 in Richtung Aschaffenburg nutzen möchten, werden auf die Parallelfahrbahn zur Ausfahrt Richtung Hanau/ Kleinostheim auf die B8 weitergeleitet.

Dort erfolgt die Rückleitung über den Kreisverkehr auf die B8 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Alle weiteren Verkehrsbeziehungen an der Anschlussstelle Aschaffenburg sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen.

Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Größere Autobahn-Baustellen in Franken: Hier brauchen Sie 2021 Geduld